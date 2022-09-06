Пересмотреть систему отбора и увольнения госслужащих планируют в Казахстане

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Министр нацэкономики РК на заседании кабмина анонсировал преобразование Агентства по делам госслужбы в Институт стратегического HR, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров представил Общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Документ поддержали в кабмине.

"В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих в целях обеспечения максимальной ее открытости для профессионалов из частного сектора. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR", - сообщил министр.

По его словам, для установления ограничения мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию.

Планируется, по его словам, также проведение выборов в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.

Напомним, в своем послании глава государства предложил этой осень провести внеочередные выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986355-peresmotret-sistemu-otbora-i-uvolneniya-gossluzhaschih-planiruyut-v-kazahstane/