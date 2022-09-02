Премьер Смаилов наградил ветеранов и работников нефтегазовой отрасли

Алихан Смаилов вручает награду. Фото: primeminister.kz

Находясь с рабочей поездкой в Атырау, премьер-министр РК Алихан Смаилов по поручению главы государства принял участие в торжественном собрании по случаю 100-летия со дня образования компании АО "Эмбамунайгаз". Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает важность развития нефтегазового сектора в качестве одного из приоритетных направлений экономики, а также вклад отрасли и отечественных нефтяников в становление независимого Казахстана.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

По словам Алихана Смаилова, 100-летний юбилей предприятия, стоявшего у истоков добычи казахской нефти, – это знаменательный праздник, потому что "черное золото", найденное на Карашунгуле, стало брендом нашей страны.

Так, 1899 год вписан в историю Казахстана как год обнаружения источника нефти в Жылыойском районе. Современный "Эмбамунайгаз", созданный в 1922 году как трест, – стал мощным предприятием, четко определившим свое направление и твердо стоящим на ногах.

"Геологи Эмбы внесли огромный вклад в открытие крупнейших нефтяных месторождений на западе Казахстана. Благодаря этому нефтегазовая отрасль стала локомотивом развития экономики страны", – сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов вручает награду. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр добавил, что за свою вековую историю предприятие "Эмбамунайгаз" воспитало множество славных династий нефтяников и подготовило тысячи отечественных специалистов.

"Разведка и освоение полезных ископаемых требуют неиссякаемой энергии, глубоких знаний и упорства. Никогда не забудется труд нефтяников, выдержавших столь много испытаний на производстве и внесших значительный вклад во благо страны", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил, что на сегодняшний день "Эмбамунайгаз" как социально ответственная компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку развитию Атырауской области.

Алихан Смаилов вручает награду. Фото: primeminister.kz

После выступления глава правительства от имени президента вручил различные государственные награды 25 ветеранам и работникам отрасли:

– Орден "Барыс" III степени:

Оржанов Табын Капанович – ветеран;

Таскинбаев Есен Таскинбаевич – ветеран;

– Орден "Парасат":

Бабашева Мансия Нургалиевна – ветеран;

– Орден "Кұрмет":

Салихов Мендеш Халилович – ветеран;

Суюнгариева Казира Суйегеновна – ветеран;

Турегалиев Дармен Тлеубергенович – главный технолог НГДУ "Кайнармунайгаз";

Жамауов Жумабек – ветеран;

– Орден "Еңбек Данқы" III степени:

Ахметов Ерболат Кусайнович – оператор по подземному ремонту скважин НГДУ "Доссормунайгаз";

Жумажан Нуржанов – ветеран;

Уразов Нурлан Аленович – оператор по подземному ремонту скважин НГДУ "Доссормунайгаз";

Абежан Қуанғали Халидоллаұлы – начальник цеха добычи нефти и газа "Жаикмунайгаз";

– Медаль "Ерен еңбегі үшін":

Имангалиев Нуржан Искаирович – оператор по добыче нефти и газа НГДУ "Доссормунайгаз";

Аманкулов Мажит Казекенович – мастер по добыче нефти и газа НГДУ "Жылыоймунайгаз";

Кондыбаев Ерлан Жанабаевич – главный инженер НГДУ "Жылыоймунайгаз";

Достанов Ерик Давыдович – ветеран;

Баспаев Амангали Фазылович – ветеран;

Косанова Галия Сабировна – ветеран;

Сахуалин Курмангазы Кинашович – начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ "Жаикмунайгаз";

Коктенов Сагидолла Шораевич – оператор добычи нефти и газа НГДУ "Кайнармунайгаз";

Кенжебаева Айман Сатканбаевна – ветеран;

Давлеталиева Светлана Ахметовна – ветеран;

Айдинова Салима Хамидоллиевна – экономист отдела по оплате труда и управлению персоналом НГДУ "Доссормунайгаз";

Килибаева Светлана Жайболовна – мастер по ремонту скважин НГДУ "Доссормунайгаз";

Галиев Нурлан Кисаевич – ветеран;

Агафонова Ольга Альбертовна – ветеран.

Справочно: АО "Эмбамунайгаз", осуществляющее геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа, является дочерней компанией АО НК "КазМунайГаз".

"Эмбамунайгаз" поставляет добываемую нефть на экспорт и внутренний рынок. На сегодняшний день ее средняя годовая добыча составляет более 2,6 млн тонн.

За последние 10 лет компания перечислила на развитие инфраструктуры Атырауской области около 6 млрд тенге и около 4 млрд тенге на спонсорство и благотворительность. За этот период на выплату налогов направлено более 1 трлн 113 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985981-premer-smailov-nagradil-veteranov-i-rabotnikov-neftegazovoy-otrasli/