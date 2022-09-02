Карин: Новая реформа дает старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале высказался о послании, озвученном Касым-Жомартом Токаевым вчера, 1 сентября.

"Очередное послание президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны. Глава государства задает системе власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление, открытая конкуренция.

Решение президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики", – написал Карин.

Он сообщил, что запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки политической системы Казахстана и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме.

"Последовательное проведение сначала выборов президента, а затем – выборов депутатов мажилиса и маслихатов – позволит сфокусироваться на решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию страны. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны.

Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов является нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов.

Еще одной центральной инициативой вчерашнего послания является предложение главы государства установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания", – заявил госсоветник.

По словам Ерлана Карина, это предложение – детально взвешенное решение, которое, "в случае его одобрения парламентом, предопределит будущее политической системы Казахстана".

"При этом избрание одного лица президентом лишь на один 7-летний срок – это политическая инновация, сейчас не имеющая прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Норма однократного президентства, прежде всего, нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели. Это – беспартийность главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях, перераспределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти. Введение однократности президентского срока, таким образом, замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий", – добавил он.

Также Карин подчеркнул, что инициатива о проведении в первой половине следующего года внеочередных выборов в мажилис и маслихаты всех уровней также исходит из логики программы политической модернизации.

"Выборы по одномандатным округам в рамках внедряемой смешанной избирательной системы станут важным фактором повышения политической культуры в стране и мощным инструментом артикуляции интересов граждан на местах.

Избирательное законодательство скоро заработает по новым правилам. Упрощается процедура регистрации политических партий, что уже сегодня способствует возникновению новых партий, новых лиц в политике, к повышению политической конкуренции. И этот тренд необратим – с углублением политической модернизации он будет только нарастать", – отметил чиновник.

Как считает государственный советник Казахстана, обновление представительных органов власти, новые принципы формирования мажилиса и маслихатов тесно увязаны с комплексной трансформацией исполнительной вертикали – правительства и акиматов.

"В состав правительства в будущем войдут не только представители от набравшей большинство голосов партии, но и представители других парламентских партий.

В целом, все представленные в послании политические инициативы комплексно наполняют реальным содержанием ключевую формулу нашего государственного строительства "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Новая реформа дает старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы", – заключил Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985927-karin-novaya-reforma-daet-start-izbiratelnomu-tsiklu-chto-pozvolit-osuschestvit-perezapusk-vsey-politicheskoy-sistemy/