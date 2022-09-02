Токаеву доложили об экспедиции казахстанских археологов в Монголию

Касым-Жомарт Токаев и Дархан Кыдырали. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами археологической экспедиции ученых академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии. Здесь исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану.

По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.

Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.

Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.

Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985921-tokaevu-dolozhili-ob-ekspeditsii-kazahstanskih-arheologov-v-mongolii/