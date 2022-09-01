Токаев: Серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным Посланием народу страны, в котором затронул проблемы отечественного бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам президента, серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.

"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику.

Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что, с учетом сложнейшей специфической ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость и изобретательность.

"Положительные примеры за рубежом имеются", - заключил президент.

Напомним, президент сообщал, что в Казахстане будет разработан новый Налоговый кодекс. Также предлагается ввести "налог на роскошь".

Помимо того, в стране вырастет размер МЗП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985671-tokaev-sereznoy-problemoy-dlya-otechestvennogo-biznesa-ostaetsya-nehvatka-kreditnyh-resursov/