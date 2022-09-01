Токаев прибыл в здание мажилиса (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: Telegram-канал "Борт N1"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание мажилиса, где сегодня выступит на заседании палат парламента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Президент прибыл в здание мажилиса, где через считанные минуты озвучит свое послание народу нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 11:00 по столичному времени президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с традиционным посланием. Посмотреть выступление президента можно в прямом эфире.

Ранее пресс-служба главы государства анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента. Ожидается, что основная его часть будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985665-tokaev-pribyl-v-zdanie-mazhilisa-video/