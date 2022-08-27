Чиновника и двух акимов наказали в Павлодарской области

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Совет по этике наказал двух сельских акимов района Теренколь Павлодарской области, подписавших недействительные акты выполненных работ, а также районного руководителя отдела реального сектора экономики, передает издание Pavlodarnews.kz.

На заседании совета по этике в Павлодаре было рассмотрено дело руководителя отдела реального сектора экономики Щербактинского района Равиля Гумарова.

"На строительство клуба в селе Есильбай в прошлом году было выделено более 130 миллионов тенге. Несмотря на то, что подрядчик вовремя и должным образом не сделал работу, ее оплатили", – говорится в сообщении издания.

После к ответу призвали двух сельских акимов района Теренколь: акима Бобровского сельского округа Руслана Умарова и главу Берегового сельского округа Рената Куланбаева.

Отмечается, что они подписали акты выполненных работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог, но сами работы выполнены не были. По данным издания, эти чиновники необоснованно перечислили бюджетные деньги на эскроу-счет подрядчика.

Совет порекомендовал вынести предупреждение о неполном служебном соответствии всем троим госслужащим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985080-chinovnika-i-dvuh-akimov-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/