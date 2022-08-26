Токаев встретился с членами Национального курултая

Токаев провел встречу с членами Национального курултая. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял членов Национального курултая при президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Основной темой беседы президента с председателем республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане. Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения "Институт развития местного самоуправления" Сергеем Худяковым были рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления. Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.

Токаев провел встречу с членами Национального курултая. Фото: Акорда

Напомним, что создать Национальный курултай в Казахстане предложил глава государства 16 марта 2022 года на совместном заседании палат парламента. 15 июня Касым-Жомарт Токаев утвердил положение о Национальном курултае при президенте РК и его состав.

Первое заседание Национального курултая прошло в Улытауской области 16 июня 2022 года. Городом проведения следующего заседания был выбран Туркестан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985024-tokaev-vstretilsya-s-chlenami-natsionalnogo-kurultaya/