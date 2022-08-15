Глава АФМ рассказал Токаеву о выявлении финансовых пирамид в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на

Президенту был представлен отчет о деятельности агентства за 7 месяцев текущего года.

Согласно данным, представленным президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере хищения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела, сумма ущерба по которым превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 млрд тенге.

Благодаря принятым совместно с правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19 %.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите частной собственности и недопущению фактов рейдерства. На данный момент расследуется 8 дел. В частности, в Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге.

Наряду с этим Агентством выявлены факты необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, по которым зарегистрировано 34 уголовных дела в отношении 20 монополистов. Потребителям возмещен ущерб на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа.

Президент также был проинформирован об исполнении его поручений по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные суммы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о начале расследования в отношении недобросовестных поставщиков, которые спекулируют ценами на продукты питания.

Главе государства рассказали о переформатировании работы по раннему выявлению деятельности финансовых пирамид. Заблокировано свыше 3 тысяч сайтов с противоправным контентом. Возбуждено 64 дела, наложен арест на 7,8 млрд тенге.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и интересов граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983268-tokaev-dal-porucheniya-glave-afm/