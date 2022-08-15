Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с новыми объектами в Медицинском центре Управления делами президента РК – Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение.

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Особенность нового диагностического блока – позитронный эмиссионный компьютерный томограф. Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что позволит существенно увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет.

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе о циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из которых ранее не производились в Казахстане.

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

В ходе посещения глава государства также осмотрел новый кардио-диагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

В завершение президент провел беседу с врачами и ученными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что деятельность центра послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Токаев посетил Центр ядерной медицины. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983224-tokaev-posetil-tsentr-yadernoy-meditsiny/