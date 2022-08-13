Внеплановую проверку устроил глава МВД для полицейских Акмолинской области

Марат Ахметжанов в отделе полиции Аршалынского района. Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов посетил отдел полиции Аршалынского района Акмолинской области. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Глава министерства проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность объекта, ознакомился с работой сотрудников.

"На встрече с личным составом министр напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных главой государства по становлению Нового Казахстана, и соблюдении строжайшей дисциплины, жесткой борьбе с коррупцией в собственных рядах", – добавили в МВД.

Марат Ахметжанов в отделе полиции Аршалынского района. Фото: polisia.kz

Министр подчеркнул, что МВД продолжит создавать условия для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Вместе с этим он дал поручения по внедрению цифровизации, сокращению бюрократии и уменьшению документооборота при досудебном расследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983013-vneplanovuyu-proverku-ustroil-glava-mvd-dlya-politseyskih-akmolinskoy-oblasti/