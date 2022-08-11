Как бороться с мошенниками в благотворительности, придумали в Казахстане
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Исполнительный директор частного фонда "Дара" Айнур Аймурзина рассказала на брифинге в СЦК, как в Казахстане намерены бороться с мошенниками в благотворительности, передает корреспондент NUR.KZ.
По ее словам, 4 сентября в Казахстане вступят в силу поправки, согласно которым звезды, чтобы собрать деньги в помощь для кого-то, должны будут заключить договор либо с благотворительной организацией, либо с конечным получателем средств.
Такая норма заложена в проект закона по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения.
Документ был подписан президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 4 июля 2022 года и вступит в силу 4 сентября текущего года.
"Поправками упорядочена деятельность волонтеров, осуществляющих сбор средств для благотворительных организаций или для конкретных физических лиц, нуждающихся в помощи.
Теперь такая деятельность будет осуществляться только при наличии заключенного гражданско-правового договора между благотворительной организацией и волонтером, либо между волонтером и физическим лицом, нуждающимся в помощи.
При этом волонтерам благотворительности должно быть не менее 18 лет" - сказала депутат мажилиса Вера Ким.
Исполнительный директор частного фонда "Дара" Айнур Аймурзина добавила, что уровень благотворительных организаций хоть и растет с каждым годом, но тем не менее остается достаточно низким.
"Есть и объективные причины, например - мошеннические действия, которые происходят под прикрытием благотворительности.
К примеру, теперь если какое-либо медийное лицо собирает деньги на лечение человека или призывает к сбору средств через свою аудиторию, то у него должен быть подписан договор гражданско-правового характера с благотворительной организацией либо с конечным получателем", - пояснила она.
Еще одно новшество, предложенное парламентариями - присуждение почетных званий и государственных наград субъектам благотворительности и волонтерам.
Также внесена поправка об учете волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу. В настоящее время действует аналогичная норма для поступающих на государственную службу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982767-kak-borotsya-s-moshennikami-v-blagotvoritelnosti-pridumali-v-kazahstane/