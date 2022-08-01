На одного заместителя меньше стало у акима Павлодарской области

Динара Шаймуратова. Фото: официальный сайт акимата Павлодарской области

У акима Павлодарской области осталось три заместителя – с понедельника от своей должности была освобождена Динара Шаймуратова, курировавшая в регионе вопросы экономики и финансов. Об этом сообщается на официальном сайте областного акимата.

В сообщении администрации региона подчеркивается, что число заместителей сократили в рамках исполнения поручений главы государства.

"С 1 августа 2022 года заместитель акима Павлодарской области по вопросам экономики и финансов, Динара Шаймуратова, освобождена от должности, которую занимала с апреля 2021 года. Тем самым у акима Павлодарской области осталось три заместителя: О. Крук, А. Курманова, М. Утешов", – говорится в сообщении акимата области.

В пресс-службе акимата добавили, что ранее, в марте этого года, число заместителей акима области сократили с пяти до четырех.

В прошлом году при оптимизации лимитов штатной численности сократили по одному заместителю акима в 10 районах и 15 заместителей руководителей областных управлений.

В 2021 году, как сообщили в акимате Павлодарской области, в регионе сократили 15% штата госслужащих.

По информации с официального сайта акимата, Динара Шаймуратова родилась в 1978 году в Кокшетауской области (территория Акмолинской и Северо-Казахстанской областей).

В 2000 году окончила Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности "экономист", а в 2017 году получила степень магистра экономики и бизнеса в Финансовой академии.

Трудовую деятельность начала в 1997 году в фискальных органах Алматы и Алматинской области, с 2000 по 2004 годы работала в Агентстве финансовой полиции. После этого в течение 17 лет Шаймуратова проработала в Минфине, где занимала руководящие должности.

На посту замакима Павлодарской области курировала вопросы:

экономики и бюджетной политики;

развития финансового сектора;

взаимодействия с фискальными органами;

государственного планирования;

развития и реализации государственно-частного партнерства;

инфляционной и антиинфляционной политики;

управления государственными активами области;

заключения меморандумов с предприятиями области по социальной ответственности бизнеса;

государственных закупок.

Ранее под сокращение попали двое заместителей акима Северо-Казахстанской области. В итоге, у акима СКО осталось 3 заместителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981240-na-odnogo-zamestitelya-menshe-stalo-u-akima-pavlodarskoy-oblasti/