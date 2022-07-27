Глава Минздрава удивила казахстанцев выбором помощника

Ажар Гиният. Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният посетила Шымкент. В рамках своего визита в город она сделала предложение стать ее помощником 23-летнему молодому человеку с ограниченными возможностями, чем удивила казахстанцев.

Алмас Уткиров не ожидал, что его пригласят стать помощником главы Минздрава РК, передает Оtyrar.

В новом статусе молодой человек намерен улучшить жизнь людей с инвалидностью и создать комфортные условия во время реабилитации.

"Первым делом, я хочу заняться словом "инвалид", нельзя так говорить. Нужно говорить "человек с инвалидностью" либо "человек с ограниченными возможностями". Любой человек с ограниченными возможностями хочет чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах. Мы хотим создать для нас комфортную среду и общество", - заявил Алмас.

Во время рабочей поездки в Шымкенте глава Минздрава также провела встречу с населением города. Большинство из тех, кто пришел к министру — люди с ограниченными возможностями.

Также Ажар Гиният провела мониторинг качества оказания медицинских услуг в городском кардиоцентре, поликлинике, перинатальном центре и побеседовала с медперсоналом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980328-glava-minzdrava-udivila-kazahstantsev-vyborom-pomoschnika/