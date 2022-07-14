Даниала Ахметова спросили, стало ли ему легче работать после отделения Семея от ВКО

Даниал Ахметов. Фото: facebook.com/AkhmetovDanialkz

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на брифинге СЦК ответил на вопросы журналистов о том, стало ли ему легче работать после отделения Семея от ВКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее бизнесмены и депутаты из Семея потребовали отставки акима.

"Ранее на вас оказывали давление представители бизнеса и депутаты маслихата Семея, они требовали вашей отставки. Можно ли сказать, что с образованием Абайской области вы вздохнули с облечением и теперь на вас никто не давит? Стало ли вам легче работать после отделения Семея от ВКО?" - поинтересовались представители СМИ.

В ответ Даниал Ахметов пояснил, что 4-х депутатов, требовавших его отставки, лишили депутатского статуса за нарушения.

"Вопрос не в том, что легче, хорошо или сложнее. Это борьба за справедливость – не депутаты (требовали отставки – прим.ред.), а 4 депутата, а все остальные депутаты поддержали. Более того, депутаты городского маслихата лишили 4-х депутатов их статуса за нарушение, поэтому вы не путайте", - ответил аким региона.

Касательно бизнесменов он добавил – предприниматели хотели сверхсубсидий, поэтому оказывали давление на акима.

"Да, ряд бизнесменов Семея хотел получить субсидии, которые значительно больше, чем сам проект. Мы не можем идти на то, чтобы в угоду каким-то бизнесменам, которые, правда, неплохо использовали все новшества в сфере СМИ, оказывая давление, хотели получить народные деньги за просто так.

Проект стоил 3,05 млрд. Субсидии потребовали, именно потребовали, 3,07 млрд на 2 года, или 7,04 млрд, поэтому давайте различать, как это в сленге говорится, мух от котлет.

Как руководитель я решал эту задачу. Более того, раз критерием всех решений является суд, были проведены процедуры – именно суд подтвердил нашу правоту" – ответил Ахметов.

Также акима спросили, видел ли он петицию жителей региона с требованием его отставки – Ахметов ответил, что о подобной петиции он не слышал.

Напомним, во время брифинга глава ВКО назвал размер своей зарплаты и объяснил, почему получает больше, чем его коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978493-daniala-ahmetova-sprosili-stalo-li-emu-legche-rabotat-posle-otdeleniya-semeya-ot-vko/