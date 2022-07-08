"За "серыми" схемами стояли влиятельные лица": глава Антикора о контроле ЖД-путей в Казахстане

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Сегодня в Антикоррупционной службе прошло заседание коллегии по итогам первого полугодия 2022 года. Глава Антикора рассказал о коррупционных преступлениях в стране. Его доклад опубликован на официальном сайте агентства.

По данным Олжаса Бектенова, на сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 1 300 коррупционных преступлений. В коррупции изобличены более 800 лиц, из которых свыше 140 - руководители различных уровней.

"Выявление тяжких преступлений выросло более чем на треть. По результатам расследований в суд направлено 592 дела. Осуждено 357 коррупционеров. На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращение в собственность государства", - проинформировал Бектенов.

Он отметил, что в результате принятых мер государству возвращены активы на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов.

"По делу "Оператора РОП" предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели.

Под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге. Речь идет о так называемом "последнем километре", - заявил глава Антикора.

Он также отметил, что благодаря этим действиям тарифы для ЖД-перевозчиков снизились в 14 раз - с 2 200 тенге до 147 тенге.

"За такими "серыми" схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали "теневые" доходы за рубежом", - заявил Бектенов.

В заключение глава Антикора добавил, что агентство продолжает работу в этом направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977551-za-serymi-shemami-stoyali-vliyatelnye-litsa-glava-antikora-o-kontrole-zhd-putey-v-kazahstane/