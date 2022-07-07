"Я не бедный": аким Алматы ответил на вопрос о куртке за 2,2 млн тенге

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о своей куртке, которую ранее в Сети оценили в 2,2 миллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаев прокомментировал вопрос о том, откуда у него куртка, о которой говорили, что она якобы бренда Loro Piana и стоит 2,2 млн тенге, а также рассказал, сколько он зарабатывает и откуда берет деньги на дорогие покупки.

"До 1998 года я имел соответствующие доли в предприятиях, после возврата я активно занимался бизнесом. Я вернулся министром в сентябре 2012 года и с тех пор с перерывами нахожусь (на госслужбе – прим. ред.).

Имею доходы, декларированные, выплаченные со всеми налогами, и могу позволить себе куртку, о которой все упоминали. Во-первых, она не от Loro Piana, а купил я ее, можно тоже перепроверить, пять лет назад", - заявил он.

Аким также отметил, что не так часто покупает одежду и предпочитает носить то, в чем удобно.

"Хочу сказать, что я не бедный, не собираюсь заниматься какими-то такими вещами (воровать – прим. ред.), последние пять с лишним месяцев за мной, я знаю, очень внимательно следят.

Я надеюсь, что пока не давал повода и не дам в будущем. Я могу позволить купить себе куртку, но на нынешней работе ничего, кроме деловых костюмов, честно говоря, других вещей мне не нужно: у меня рабочий день поменялся, и больше времени провожу на работе, чем дома", - резюмировал аким Алматы.

Ранее Досаев назвал размер своей зарплаты, высказался о "возвращении "алматинского духа", а также выразил свое мнение о ситуации с аномальными осадками в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977395-akim-almaty-otvetil-na-vopros-o-svoey-kurtke-za-22-mln-tenge/