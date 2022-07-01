Токаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

Касым-Жомарт Токаев и митрополит Александр. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Православной церкви в укрепление единства и согласия в Казахстане, а также остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере.

Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей.

Глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме Патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил главу государства за встречу и заявил о поддержке курса на модернизацию и созидательные реформы на благо народа Казахстана.

Напомним, что ранее Маулен Ашимбаев докладывал Касым-Жомарту Токаеву о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, еще в апреле Папа Римский Франциск подтвердил президенту Казахстана, что посетит нашу страну и съезд в сентябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976572-tokaev-vstretilsya-s-mitropolitom-astanayskim-i-kazahstanskim-aleksandrom/