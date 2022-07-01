В мажилис внесли поправки, смягчающие наказание врачей за смерть пациентов

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Правительство Казахстана внесло на рассмотрение мажилиса парламента РК проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Законопроект опубликован в информационно-правовой системе "Адилет".

В частности авторы законопроекта намерены внести изменения в Уголовный кодекс РК. Согласно проекту закона, должна измениться статья 317 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Авторы предложили изложить ее в следующей редакции:

Невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказываются штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей (318 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста часов, либо арестом на срок до тридцати суток. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (6 360 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, – наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает более суровые наказания за данные деяния, а именно большие суммы штрафов, большие сроки лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976533-v-mazhilis-vnesli-popravki-smyagchayuschie-nakazanie-vrachey-za-smert-patsientov/