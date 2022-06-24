Токаев поздравил казахстанку, ставшую самой молодой чемпионкой мира ФИДЕ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

"Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", – говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, что 10 по 19 июня в Панаме состоялся чемпионат мира по шахматам среди школьников, где чемпионом стала 7-летняя Малика Зиядин. Юной шахматистке удалось завоевать сразу два чемпионских титула. Это первый случай в истории казахстанских шахмат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975593-tokaev-pozdravil-kazahstanku-kotoraya-stala-samoy-molodoy-chempionkoy-mira-po-shahmatam/