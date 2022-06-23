Токаев призвал выводить "профессиональных провокаторов" на чистую воду

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. Текст выступления президента опубликовал официальный сайт Акорды.

В числе прочего глава государства высказался о провокаторах, действующих против национальных интересов Казахстана.

"На фоне инициированных мной политических реформ в стране происходит заметная активизация общественных политических процессов. Активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества.

Тем не менее, крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом. Те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно нашего законодательства.

Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - сказал Токаев.

Во время выступления президент также высказался о роли Нурсултана Назарбаева в построении независимого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975421-tokaev-prizval-vyvodit-professionalnyh-provokatorov-na-chistuyu-vodu/