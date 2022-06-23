Аким Карагандинской области рассказал, где учились его дети

Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, где учились его дети, а также рассказал, доверяет ли он казахстанскому образованию.

Как отметили журналисты, недавно министр науки и высшего образования Саясат Нурбек пояснил, что его дети учились на Кипре по ряду причин. Одной из которых он назвал то, что не мог позволить себе оплачивать их обучение в частных школах Казахстана.

"Скажите, в какой школе учились и учатся ваши дети? Перевозили ли вы их в Караганду? Доверяете ли вы учителям общеобразовательных школ?" - поинтересовались у акима сотрудники СМИ.

"У меня дети постарше. Учились дети постарше в 9-й школе в Астане (Нур-Султан). Младшего ребенка, сына, я забрал в Караганду.

Я доверяю учителям общеобразовательных школ. Еще раз повторюсь, старшие дети на тот период завершали учебу в школе. Они в Астане завершили. Очень хорошая 9-ая школа.

А в Караганде, вы знаете, 7 вузов в одном городе, более 30 тысяч студентов. В целом система образования в Караганде, я читаю, одна из лучших по стране", - ответил глава региона.

Напомним, Женис Касымбек был назначен акимом Карагандинской области в сентябре 2019 года. До этого занимал посты министра и заместителя премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975404-akim-karagandinskoy-oblasti-rasskazal-gde-uchilis-ego-deti/