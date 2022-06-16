Токаев заявил, что протесты могут иметь место при переходе к демократии

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Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что после январских событий политическая активность в стране возросла, но иногда встречаются иррациональные идеи - люди стали выходить на протесты, передает официальный сайт Акорды.

"После трагических январских событий политическая активность в Казахстане резко возросла. Формируются новые политические партии и движения.

Общественные активисты поднимают различные вопросы в социальных сетях. Правда, иногда встречаются совершенно иррациональные идеи. Люди, несогласные по спорным вопросам, стали выходить на улицы в знак протеста.

Есть граждане, нарушающие закон. Понятно, что такие ситуации имеют место быть при постепенном переходе к демократии. Однако всегда следует иметь в виду, что требования закона должны соблюдаться неукоснительно", - заявил Токаев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая призвал не путать демократию с "голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974459-tokaev-zayavil-chto-protesty-mogut-imet-mesto-pri-perehode-k-demokratii/