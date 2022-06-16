Токаев упрекнул чиновников, спешащих исполнить требования "уличных хулиганов и иждивенцев"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая призвал чиновников прислушиваться к нуждам всех граждан Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства отметил, что закон и порядок — единственная гарантия внутренней стабильности. Без него невозможно развитие общества. Поэтому этот принцип, по его словам, должен быть нашим основным направлением.

При этом он указал, что важно уважать законопослушных граждан, которые много работают, чтобы содержать свои семьи.

"К сожалению, герои нашего времени – уличные хулиганы, безответственные блогеры и иждивенчески настроенные горлопаны. Только им стали придавать значение депутаты и представители исполнительной власти. Чиновники разного уровня спешат исполнить только их требования. Власти в центре и на местах должны одинаково прислушиваться к нуждам всех граждан", - резюмировал глава государства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае высказался о негативном отношении к госслужащим в Казахстане – он заявил, что пора прекратить употреблять слово "чиновник" с отрицательным значением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974458-tokaev-upreknul-chinovnikov-speshaschih-ispolnit-trebovaniya-ulichnyh-huliganov-i-izhdiventsev/