Токаев: Демократию не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая призвал не путать демократию с "голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников". Перевод выступления президента опубликовало МИА "Казинформ".

Глава государства указал на важность формирования ценностей, которые будут двигать общество вперед.

По его словам, коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания.

"Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем предотвратить радикализм и экстремизм", - отметил президент.

Токаев добавил, что демократия – это не общая концепция лучшей жизни. Это цивилизованный образ жизни, который требует ежедневного упорного труда.

"Демократию не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения.

Мы должны придерживаться принципа "разные мнения, единая нация". Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня глава государства высказался о предложениях переименовать Казахстан, а также анонсировал изменения законов о выборах и политических партиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974450-tokaev-demokratiyu-ne-sleduet-putat-s-golymi-lozungami-i-pustymi-obeschaniyami/