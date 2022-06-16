Токаев назвал город, где пройдет следующее заседание Национального курултая

Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

В Улытау закончилось заседание Национального курултая с участием президента – Касым-Жомарт Токаев объявил город проведения следующего заседания, сообщает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

"По инициативе главы государства следующий Национальный курултай будет проведен в Туркестане", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 марта на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев предложил создать Национальный курултай.

Вчера глава государства подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан".

В состав Национального курултая войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов.

Сегодня в Улытау прошло первое заседание Национального курултая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974436-tokaev-obyavil-gorod-gde-proydet-sleduyuschiy-natsionalnyy-kurultay/