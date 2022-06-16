Токаев: Начался новый исторический этап развития Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае, заявил о том, что после прошедшего референдума в Казахстане возникнет новая модель управления страной. Перевод речи президента опубликовало МИА «Казинформ».

"Хочу поблагодарить всех граждан, принявших участие в голосовании. Так начался новый исторический этап развития страны. Поправки в Конституцию знаменуют изменение политической системы государства. Возникнет новая модель управления страной. То есть, мы уже начали строить вторую республику", - заявил Токаев.

Он добавил, что будут учитываться опыт и идеи разных поколений казахстанцев.

"Мы будем обращаться к советам наших старейшин, которые многое повидали. Мы будем учитывать опыт среднего поколения с активной гражданской позицией. Мы будем поддерживать свежие идеи молодежи, которая мыслит по-новому", - сказал президент.

Отметим, что также Токаев сегодня высказался о предложениях переименовать Казахстан.

Напомним, что накануне глава государства подписал указ о создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан. Он определил состав и задачи данного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974372-tokaev-nachalsya-novyy-istoricheskiy-etap-razvitiya-kazahstana/