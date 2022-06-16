Снизить рыночную долю одного из крупных операторов связи предложили в Казахстане

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Под председательством Алихана Смаилова прошло еще одно заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены вопросы в сферах электроэнергии и телекоммуникации, сообщается на официальном сайте правительства РК.

Отмечается, что в ходе заседания Комиссии по демонополизации экономики были рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации.

В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.

В завершении заседания премьер-министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.

Алихан Смаилов. Фото: официальный сайт правительства РК

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974318-snizit-rynochnuyu-dolyu-odnogo-iz-krupnyh-operatorov-svyazi-predlozhili-v-kazahstane/