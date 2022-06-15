Токаев: Мы прекрасно видим, что было сделано справедливо, а что было сделано вопреки закону

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался в интервью телеканалу "Россия 24" о возврате незаконно вывезенных за рубеж активах.

"Касым-Жомарт Кемелевич, если одна из целей Второй Республики – это справедливость, то будет ли справедливым что-то отнять и поделить? Нет ли в поисках новой справедливости опасность обрести какую-то новую несправедливость?" - спросил журналист президента Казахстана во время интервью.

Токаев ответил, что в Казахстане была создана комиссия, которая занимается возращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время.

"Конечно же, такая опасность существует. Я хорошо понимаю подоплеку Вашего вопроса. Тем не менее, мною была создана комиссия, которая занимается возращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. И такие активы возвращаются в лоно государства.

Здесь нет какой-либо экспроприации. Я абсолютно далек от мысли "отобрать и поделить". Все что было сделано законно и тем более если крупные компании, а также средние компании работают в полном соответствии с нашим законодательством, конечно же никакой экспроприации не может быть. Это породит социальную нестабильность в нашем обществе.

Но в то же время люди ведь видят. У нас может быть экономика не столь большая как в других странах, в частности, в России, мы прекрасно видим, что было сделано справедливо, а что было сделано вопреки закону. Поэтому эта задача очень важная. Она постепенно реализуется, выполняется.

Кроме того, я создал межведомственную по возврату незаконно вывезенных финансовых средств и активов за рубеж. Понимаю, что в течение одного-двух дней невозможно этого сделать. Возможно, понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься. Поскольку такие активы вывозились за границу вопреки закону, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем является народ по нашей Конституции и от имени народа всеми активами управляет государство, естественно, будучи подотчетным парламенту и всему народу", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974233-ya-dalek-ot-mysli-otobrat-i-podelit-tokaev-o-vozvrate-nezakonno-privatizirovannyh-aktivov/