Токаев: Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть в вертолет и покинуть Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о январских событиях. По словам главы государства, целью нападавших было смещение президента.

"Целью всех переворотов является приход к власти совершенно других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь – в здании резиденции президента, никуда не выезжал", – отметил Токаев.

По словам президента, во время январских событий ему предлагали некоторые "товарищи" сесть в вертолет и покинуть Казахстан.

"Более того, я ночевал здесь и с самого начала мной было заявлено, что я не собираюсь покинуть столицу, тем более, мне предлагали некоторые "товарищи" сесть в вертолет или в самолет и покинуть Казахстан, что я ни в коем случае не планировал.

Считал, что я должен находиться здесь до конца", – рассказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974223-tokaev-nekotorye-tovarischi-predlagali-mne-pokinut-stranu-vertoletom-ili-samoletom/