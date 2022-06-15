"Это было его право": спикер мажилиса об обучении детей экс-депутата Нурбека за рубежом

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос об обучении детей экс-депутата, а ныне министра науки и высшего образования Саясата Нурбека за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов напомнил, что вчера в кулуарах кабмина Саясат Нурбек публично разъяснил, с чем связано пребывание его семьи за рубежом.

"Три-четыре месяца назад он стал депутатом. До этого он не был депутатом, за счет налогоплательщиков заработную плату от бюджета не получал. Это было его право", - заявил спикер мажилиса.

В целом, по словам Кошанова, депутат - выборная должность.

"Здесь нарушений в законодательстве не усматриваю. Какой-либо ревизии мы проводить не будем. Каждый депутат должен ответить перед вами, перед народом, где его дети учатся, где его семья проживают. Лично я за себя могу ответить - мои дети учились в обычной школе, в лицее №60. Этическая комиссия есть. Подобные вопросы не выносились", - резюмировал спикер мажилиса.

Напомним, сегодня мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Саясата Нурбека в связи с назначением его на должность главы министерства науки и высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974217-eto-bylo-ego-pravo-spiker-mazhilisa-ob-obuchenii-detey-eks-deputata-nurbeka-za-rubezhom/