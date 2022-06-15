Мажилис прекратил полномочия депутата Саясата Нурбека

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Саясата Нурбека, передает корреспондент NUR.KZ.

По данному вопросу выступил член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Он напомнил, что указом президента Саясат Нурбек был назначен министром науки и высшего образования Казахстана.

"ЦИК РК на ваше рассмотрение вносит представление, в соответствии со статьей 52 Конституции пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Нурбека Саясата", – зачитал он.

Депутаты поддержали его предложение единогласно.

Напомним, что вчера, 14 июня, на заседании Центральной избирательной комиссии было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нурбека Саясата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974151-mazhilis-prekratil-polnomochiya-deputata-sayasata-nurbeka/