"Расходы будут минимальными": Куантыров о разделении МОН

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Глава МНЭ на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, сколько средств будет потрачено на разделение Министерства образования и науки, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров отметил, что решение о разделении МОН на два самостоятельных ведомства было принято буквально пару дней назад.

"Для этого (определения расходов - прим. ред.) необходимо проводить функциональный анализ. В зависимости от того, какие функции будут переданы в то или иное министерство, будет поделен имеющийся бюджет МОНа. В целом, мы не ожидаем значительного увеличения расходов. Я думаю, они будут минимальными, возможно, что полностью в рамках бюджета бывшего МОН. Здесь мы имеем на одного члена правительства больше. Но я не думаю, что будет дополнительная штатная численность значительно выделяться. Если и будет, то по решению руководства, какие-то дополнительные средства будут выделяться", - добавил глава МНЭ.

Он подчеркнул, что речь не идет о больших суммах.

"Что касается зданий, то у нас есть Дом министерств. Сколько раз реорганизовывались министерства, большинство из них располагались в зданиях министерств, либо в других имеющихся административных зданиях. Думаю, что вопрос с расположением нового министерства не будет стоять", - сообщил Куантыров.

В целом, он указал, что в течение месяца будет ясно, о каких суммах идет речь.

"Я думаю, что те департаменты, которые относятся к высшему образованию и науке, перейдут в новое министерство. Все, что касается структурных подразделений, которые занимались дошкольным и школьным образованием, останутся в структуре соответствующего министерства.

Не думаю, что новые структурные подразделения, если они и будут, повлекут необходимость увеличения штатной численности и дополнительных средств. Для этого нужно время, чтобы сделать функциональный анализ. В принципе, в течение месяца уже будет ясно", - резюмировал министр.

Напомним, на днях глава государства постановил реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем его разделения на два ведомства.

Кроме того, были назначены главы новых министерств: президент поручил назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования РК, а Асхата Аймагамбетова - министром просвещения Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973866-rashody-budut-minimalnymi-kuantyrov-o-razdelenii-mon/