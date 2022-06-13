"Раздувания госаппарата не предполагается": Куантыров о новых областях в Казахстане

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На брифинге в СЦК главу министерства нацэкономики спросили, не приведет ли появление трех новых областей в Казахстане к раздуванию госаппарата для работы в этих регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Алибек Куантыров заявил, что создание новых областей требует дополнительных адмресурсов, чтобы управлять регионами.

"Нужны человеческие ресурсы. Кроме того, мы будем решать вопрос трудоустройства, потому что штатная численность, которая выделяется - помимо того, что уже будет выделено областям в рамках имеющейся штатной численности путем реорганизации из действующих областей, - она создаст новые условия для развития регионов в целом. Раздувание госаппарата не предполагается", - сообщил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбирали акимов новых областей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973843-razduvaniya-gosapparata-ne-predpolagaetsya-kuantyrov-o-novyh-oblastyah-v-kazahstane/