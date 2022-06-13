"Умеет держать удар": о продлении полномочий акима Даниала Ахметова высказались в ВКО

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

В информационном центре Восточно-Казахстанской области прокомментировали продление полномочий главы региона Даниала Ахметова. Соответствующий указ подписал глава государства в субботу, 11 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

В инфоцентре отметили, что аким Восточно-Казахстанской области давно зарекомендовал себя как грамотный, активный и дальновидный руководитель.

"Достаточно напомнить, что никогда не сидел на месте - объездил буквально каждый район, каждый город, встретился с общественностью и обычными людьми. Умение находить общий язык со всеми - один из важных показателей грамотного руководителя, под управлением которого, кстати, долгие годы была одна из самых больших и непростых областей. Однако за эти годы он не сбавил темпов и вывел регион в лидеры", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что у Даниала Ахметова не было заготовленных отчетов и докладов.

"Он умеет держать удар. Если вспомнить черный день для всего Казахстана - 5 января, то именно благодаря его грамотному руководству удалось избежать разрушений здания акимата, объектов малого и среднего предпринимательства, как это случилось в других городах страны.

ВКО под его руководством стабильно держится в лидерах по многим показателям, более того, среди акимов областных центров Даниал Кенжетаевич стабильно занимает первые позиции в рейтинге. Это один из важных показателей работы акима. Развитие различных сфер региона - очередное тому подтверждение", - считают в инфоцентре.

В ведомстве перечислили ряд заслуг главы региона.

"Да, Даниал Ахметов - аким, открытый для всех. Нет, не удобный для всех, но открытый - готовый выслушать, поддержать, но имеющий свое мнение и свой взгляд на происходящее. А еще - активный, мобильный и, однозначно, новатор во многом.

Ведь регион под его руководством не просто развивается, область давно зарекомендовала себя как успешная площадка для реализации множества идей, пилотных проектов, которые потом реализуются в масштабах республики. Это говорит о том, что глава ВКО - мощный аким и сильный лидер", - резюмировали в инфоцентре.

Напомним, 11 июня 2022 года в соответствии с указом Касым-Жомарта Токаева служебные полномочия акима ВКО Даниала Ахметова были продлены на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973826-umeet-derzhat-udar-o-prodlenii-polnomochiy-akima-daniala-ahmetova-vyskazalis-v-vko/