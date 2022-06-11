Казахстан ратифицировал прекращение действия договора СНГ о согласованной налоговой политике

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года", сообщается на официальном сайте Акорды.

Также глава государства подписал ряд других правовых актов:

Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов";

Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона";

Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973647-kazahstan-ratifitsiroval-prekraschenie-deystviya-dogovora-sng-o-soglasovannoy-nalogovoy-politike/