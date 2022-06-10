Акима Актау оштрафовали на 153 тыс. тенге после обращения бизнесмена в суд

Нурдаулет Килыбай. Фото: lada.kz

Акима Актау привлекли к ответственности после того, как местный предприниматель обратился в суд - бизнесмену незаконно отказали в продлении срока аренды земельного участка.

Как пишет издание Lada.kz, ссылаясь на пресс-службу Мангистауского областного суда, поводом для судебных разбирательств стало обращение актауского предпринимателя. Бизнесмен подал в суд на акима Актау и городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Суд признал, что чиновники незаконно отказывают бизнесмену в продлении срока аренды земельного участка. Суд постановил, что местные власти должны были принять решение о пролонгации срока аренды земельного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу предпринимателя в течение одного месяца.

Однако спустя месяц после решения суда предпринимателю так и не подписали документы.

"Хотя прошло достаточное время, акимом не было исполнено решение суда, что, в свою очередь, нарушает права предпринимателя. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП.

Судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 153 150 тенге. Также акиму дополнительно предоставлен 10-дневный срок для исполнения решения суда", - сообщили в Мангистауском областном суде.

Градоначальник должен оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.

"Законодательными актами предусмотрено привлечение лица к ответственности за неисполнение судебного акта", - напомнили в суде.

Напомним, с 26 июня 2020 года акимом Актау является Нурдаулет Килыбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973623-akima-aktau-oshtrafovali-na-153-tys-tenge-posle-obrascheniya-biznesmena-v-sud/