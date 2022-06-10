Отозван проект приказа, разрешавшего охоту на сайгаков в Казахстане

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Сегодня, 10 июня, стало известно о том, что Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэкологии РК.

Как отметили в комитете, благодаря принятым мерам по организации охраны животного мира происходит ежегодный рост численности сайгаков.

Количество данных животных растет в среднем на 40% в год: со 152 тыс. особей в 2017 году до 1,3 млн особей в 2022 году при их оптимальной численности в 560-770 тыс. особей.

В ЗКО, по данным ведомства, численность сайгаков составила 801 тыс. особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои.

На фоне этого животные вредят сельскохозяйственным культурам как в Западно-Казахстанской, так и в Акмолинской и Костанайской областях.

"Кроме того, есть риск повторения эпидемии пастереллеза 2015 года, когда было утилизировано свыше 150 тысяч особей павших сайгаков (80% от всей популяции)", – подчеркнули в комитете.

По этим причинам в целях управления численностью сайгаков разрабатывается научное биологическое обоснование, по итогам которого будет принято решение.

В свою очередь ранее Комитет лесного хозяйства и животного мира разместил на портале открытых данных НПА проект приказа, направленного на сбор дериватов сайгаков, павших естественной смертью.

Тем не менее комитет отозвал данный проект приказа для доработки.

Напомним, в начале месяца глава Минэкологии Казахстана говорил о том, что решение по поводу разрешения охоты на сайгаков еще не принято.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973549-otozvan-proekt-prikaza-razreshavshego-ohotu-na-saygakov-v-kazahstane/