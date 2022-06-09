"Придут от новых областей": Ашимбаев высказался о количестве депутатов в сенате

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Cпикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, не слишком ли много в стране депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в сравнении с другими странами нельзя сказать, что в Казахстане много депутатов.

При этом он напомнил, что, согласно принятым на референдуме поправкам в Основной закон страны, квота от АНК в мажилис сокращается.

"Как вы говорите, процесс сокращения числа депутатов идет. В то же время квота президента тоже сокращается - с 15 до 10 депутатов сената. У нас тоже идет сокращение.

Но у нас создаются новые области. И когда создаются новые области, нельзя ведь говорить: "Пусть от них не будет депутатов". Это не правильно, не справедливо и не соответствует закону.

От новых областей придут депутаты, но это не нужно воспринимать как рост числа депутатов сената", – заявил Ашимбаев.

Напомним, что накануне вступил в силу указ Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей: Улытауской, Абайской и Жетысуской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973359-pridut-ot-novyh-oblastey-ashimbaev-vyskazalsya-o-kolichestve-deputatov-v-senate/