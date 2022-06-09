Спикер сената: Нурсултан Назарбаев не вмешивается в политику Казахстана

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, вмешивается ли экс-президент Нурсултан Назарбаев в политику страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заверил, что Нурсултан Назарбаев на сегодняшний день не вмешивается в политику Казахстана.

"Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. Вы, наверное, это сами видите.

Конечно, в масштабных мероприятиях, таких, как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны. Все вопросы решаются таким образом, как указано в законе", – сказал он.

Между тем Ашимбаев добавил, что в соответствии с Конституцией есть права правительства, сената и мажилиса.

"Все это мы реализуем в рамках законодательства. Нурсултан Абишевич Назарбаев проголосовал на референдуме, это право каждого гражданина. Но в качестве политика, как Первый Президент, не вмешивается в политику Казахстана.

Мы не советуемся с Первым Президентом, такой меры нет. Я так не говорил. В настоящее время все ветви власти, все госорганы осуществляют свои полномочия на законодательном уровне", – резюмировал он.

Напомним, в прошлое воскресенье, в день референдума, в Сети публиковалось видео, на котором Первый Президент кладет бюллетень в урну на участке для голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973356-spiker-senata-nursultan-nazarbaev-ne-vmeshivaetsya-v-politiku-kazahstana/