За езду с поддельными госномерами хотят лишать прав в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении поправки в КоАП РК. Документом усиливается ответственность за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, передает корреспондент NUR.KZ.

Законопроект, разработанный по поручению главы государства, представила депутат мажилиса Назиля Раззак.

"Одна важная предлагаемая поправка – это усиление ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера.

К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста", – сообщила она.

Мажилисвумен также добавила, что законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил оказания услуг связи путем увеличения суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.

Кроме того, подчеркнула депутат, в ходе работы были внесены поправки, направленные на установление меры административного взыскания по правонарушениям в сферах образования, оборота оружия и налогового законодательства.

Например, в случае закрытия вузов предлагается установить административную ответственность учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся (в другие вузы), а также передать в уполномоченный орган функции по лишению вузов лицензии.

"Кроме того, предусмотрено усиление административной ответственности за адмправонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителям власти.

Также устанавливается адмответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.

Введение данных норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения", – резюмировала депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973177-za-ezdu-s-poddelnymi-gosnomerami-hotyat-lishat-prav-v-kazahstane/