В Казахстане могут увеличить выплаты по беременности и родам

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Глава Министерства труда и социальной защиты населения РК в кулуарах кабмина высказалась о поддержке материнства, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что к этому часу рассматривается возможность увеличения размера выплат по беременности и родам.

"Мы сейчас рассматриваем увеличение размера выплат. Согласно законодательству, например, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчислять, по другим пособиям 24 месяца, это все остается. Вопрос идет только - рассматриваем, с учетом финансовой устойчивости государственного фонда социального страхования, увеличить размеры социальной выплаты из ГФСС по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до одного года", - сказала она.

Она добавила, что эти вопросы только рассматриваются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972993-v-kazahstane-mogut-uvelichit-vyplaty-po-beremennosti-i-rodam/