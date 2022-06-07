Аймагамбетов прокомментировал разделение МОН на два министерства

Асхат Аймагамбетов. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства образования и науки РК в кулуарах кабмина высказался о разделении своего ведомства на два самостоятельных министерства, заявив, что это решение уже принято, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов сообщил, что решение о разделении Минобразования принято.

"Вы же все слышали решение. Решение есть, оно прозвучало, было принято соответствующим образом. Теперь необходимо думать об исполнении этого решения для того, чтобы, понимаете, самое главное, чтобы это решение было исполнено правильно и эффективно.

Для того, чтобы от этого выиграла система образования. Поэтому мы сейчас будем работать и работаем над этим. Сейчас самая главная задача – это правильная и эффективная реализация данного решения", – сообщил он.

При этом министр отметил, что самое главное в исполнении решения – это эффективность системы образования и науки.

"Есть законодательство, которое четко регламентирует, кто принимает соответствующее решение. В данном случае это на уровне правительства и на уровне руководства страны принимается решение, о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств.

Поэтому я думаю, что на соответствующем уровне решение будет принято и все это будет дальше доведено до общественности", – заверил министр.

Напомним, что разделить МОН на два министерства предложил Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления в Академии наук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972965-aymagambetov-prokommentiroval-razdelenie-mon-na-dva-ministerstva/