Токаев: Я хочу лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта

Касым-Жомарт Токаев на детском фестивале в Алматы. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев, посещая фестиваль "Алматы БалаFest", заявил о важности развития шахматного спорта среди детей. Слова президента приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Я полностью поддерживаю, более того в свое время я часто общался с Карповым Анатолием Евгеньевичем. Он приезжал в Женеву, мы разговаривали о многих вещах.

Я хочу буквально сам лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта среди детей. Здесь не нужно специального оборудования, нужна элементарная организация и привлечение финансовых средств. Это мы можем сделать.

Замечено, что те дети, которые занимаются шахматами, абсолютно далеки от разного рода вредных занятий. Шахматисты - это очень здоровая часть нашего общества. Давайте вместе развивать шахматы!" - подчеркнул Токаев.

Напомним, что сегодня президент Казахстана посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest" и поздравил победителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972099-tokaev-ya-hochu-lichno-vklyuchitsya-v-propagandu-i-razvitie-shahmatnogo-sporta-sredi-detey/