Упростить правила голосования предложили в Центральной комиссии референдума

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Сегодня, 30 мая, состоялось заседание Центральной комиссии референдума, в ходе которого было предложено упростить правила голосования на референдуме для казахстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

В ходе заседания главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова указала на то, что эпидситуация в стране на текущее время оценивается как стабильная: каждый день регистрируется до 10 новых случаев КВИ, все регионы находятся в "зеленой" зоне.

Все карантинные ограничения в стране сняты, однако в преддверии референдума были рекомендованы профилактические меры: не допускать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и так далее.

Установка санитайзеров на избирательных участках не обязательна, однако также рекомендована.

Между тем, глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров отметил, что есть предложения упростить условия проведения голосования, в частности - отказаться от передней шторки в кабинках.

"Я сам пробовал открыть эти шторы. Если нет колец, то достаточно сложно их все время открывать и закрывать.

И тем более, если нет никаких запретов по линии Минздрава, то давайте мы примем такое решение – откажемся от передней шторки. Если есть возможность на местах ее снять, вы на местах ее снимите", - сказал Абдиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971704-uprostit-pravila-golosovaniya-predlozhili-v-tsentralnoy-komissii-referenduma/