Токаев поблагодарил организатора урока домбры на 1000 человек

Урок. Фото: nis.edu.kz

Президент Казахстана направил благодарственное письмо известному деятелю культуры Айтжану Токтагану. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы.

"Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов.

Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях.

Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения.

Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннеса", – говорится в поздравительном письме.

Отметим, что речь в письме Токаева идет об уроке домбры на ровно тысячу учеников, прошедшем в столичной НИШ 25 мая. Об этом сообщалось на официальной странице школы в Instagram.

Самым масштабным уроком домбры дирижировал педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Айтжан Токтаган.

В исполнении тысячи учеников прозвучали знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі", а также истории их создания.

"Домбыра – сакральный инструмент для каждого казаха, и внесение нашего урока в Книгу Гиннеса – это открытие домбры всему миру", – подчеркнул Айтжан Токтаган.

Заявка в "Книгу рекордов Гиннеса" была подана в декабре минувшего года. За масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, который отвечал за конкретную группу, готовый дисквалифицировать любого, кто покинет зону рекорда или не выполнит нужное действие.

Свидетели выступали в качестве доверенного лица, они контролировали создание рекорда и абсолютное соблюдение всех критериев Книги.

Согласно требованиям, перед началом масштабного урока все участники прошли регистрацию в двух пунктах: в первом они просканировали свои бейджи и отметились через программу "Кандидат-маркер", во втором дежурный провел механический учет участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971381-tokaev-napravil-blagodarstvennoe-pismo-deyatelyu-kultury-aytzhanu-toktaganu/