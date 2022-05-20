Глава АФМ рассказал Токаеву о борьбе с финансовыми пирамидами в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Согласно представленным президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес.

В частности, Жанат Элиманов сообщил об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений.

В 3 раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение число жалоб участников процессов в суды.

По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю Агентства ряд поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970332-glava-afm-rasskazal-tokaevu-o-borbe-s-finansovymi-piramidami-v-kazahstane/