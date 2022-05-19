Токаев о контроле цен в стране: Это может привести к дефициту и падению качества товаров

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами в Акорде отметил, что излишний контроль цен на товары в стране может привести к их дефициту и падению качества, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли.

Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях", - заявил президент.

Токаев добавил, что ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров.

"Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений", - заключил он.

Напомним, глава государства также анонсировал масштабные реформы в судебной системе и указал на дефицит идей по реформированию экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970142-tokaev-zayavil-o-vozmozhnom-defitsite-tovarov-v-strane-v-sluchae-izlishnego-kontrolya-tsen/