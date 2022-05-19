Токаев: Мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед бизнес-сообществом Казахстана в Акорде, назвал значимых торгово-инвестиционных партнеров страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как следствие государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов.

Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий.

Говоря об инвестиционном климате, хотел бы подчеркнуть, что даже в таких непростых условиях мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.

Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии.

Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста", - заявил Токаев.

Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с честными правилами для всех - никакого перераспределения "хлебных" мест и должностей не будет.

Президент также анонсировал масштабные реформы в судебной системе страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970137-tokaev-prizval-ne-othodit-ot-bazovyh-printsipov-rynochnoy-ekonomiki/