Двое управляющих директоров нацхолдинга "Байтерек" попадут под сокращение

Фото: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание совета директоров АО "НУХ "Байтерек". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте холдинга.

Сообщается, что по решению совета директоров количественный состав правления холдинга был оптимизирован и сокращен с 7 до 5 человек.

"Предполагается сокращение двух единиц членов правления, занимающих должности управляющих директоров", – сообщили представители компании.

Кроме того, в ходе заседания члены совета рассмотрели изменения в устав холдинга и предварительно утвердили годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) за 2021 год.

"Также утверждена антикоррупционная комплаенс-программа на 2022 год, разработанная в соответствии с политикой противодействия коррупции и направленная на совершенствование деятельности антикоррупционной комплаенс-службы холдинга.

Отметим, что с 1 января 2022 года в холдинге "Байтерек" создана антикоррупционная комплаенс-служба, подчиненная совету директоров", – говорится в сообщении нацхолдинга.

Помимо этого, на заседании были утверждены отчеты по рискам холдинга и службы внутреннего аудита за первый квартал 2022 года, а также отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления холдинга "Байтерек" за 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969908-dvoe-upravlyayuschih-direktorov-natsholdinga-bayterek-popadut-pod-sokraschenie/